2 ноября, 12:36

На Украине заочно предъявили обвинение министру молодежной политики ЛНР

Юлия Величко возглавила министерство в июне

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение в коллаборационизме министру молодежной политики ЛНР Юлии Величко. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины предъявили Величко обвинение по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)", - говорится в сообщении.

Величко возглавила министерство в июне 2023 года. До назначения на должность она являлась советником председателя Народного совета (парламента) ЛНР. 

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