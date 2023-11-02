В Уганде захватили командира отряда боевиков, убивших молодоженов

Убитые прибыли в страну в качестве туристов

ПРЕТОРИЯ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительственные войска в Уганде захватили командира отряда из группировки "Альянс демократических сил" (АДС), боевики которого в октябре убили на территории заповедника молодоженов, прибывших в страну в качестве туристов. Об этом сообщил представитель Министерства обороны и по делам ветеранов Уганды Део Акиики.

"Один из главарей АДС, известный как Ньову, сейчас находится под стражей в руках армии", - приводит его слова агентство AP. Акиики отметил, что Ньову был схвачен по время боя в районе озера Эдуард вблизи границы с Демократической Республикой Конго (ДРК). Одновременно были ликвидированы несколько боевиков из АДС.

Убитые молодожены Дэвид и Селия Барлоу, имевшие гражданство ЮАР и Великобритании, прибыли в Уганду в качестве туристов. Боевики 17 октября устроили засаду и убили их на территории Национального парка королевы Елизаветы, расположенного вблизи границы с ДРК. Был убит также их гид Эрик Аяи.

Группировка АДС была создана на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году как исламистское формирование, находившееся в оппозиции к правительству страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС отступили и укрылись в восточных районах ДРК.