В США заявили, что Блинкен обсудит в Сеуле сотрудничество России и КНДР

В Токио госсекретарь затронет конфликт на Украине, сообщил его помощник по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего официального визита в Сеул обсудит с южнокорейскими властями сотрудничество России и КНДР в военной сфере, а в Токио - СВО на Украине. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.

"Госсекретарь отправится в Сеул, где проведет двусторонние встречи с президентом [Южной Кореи] Юн Сок Ёлем, главой МИД Пак Чином и главой управления национальной безопасности [президентской администрации Республики Корея] Чо Тхэ Ёном. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться последствия военного сотрудничества КНДР и России в сфере безопасности, расширенное сдерживание и общий экономический рост, а также ряд других региональных и глобальных вопросов", - отметил дипломат.

В Токио Блинкен проведет встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и министром иностранных дел Ёко Камикавой. По словам Критенбринка, на консультациях будут обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, оказание поддержки Украине, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе по нескольким двусторонним вопросам.