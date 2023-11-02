NBC: у боевиков ХАМАС в Газе около 760 тыс. литров топлива

По информации телеканала, они используют эти запасы для пуска ракет и работы генераторов, которые снабжают воздухом и электричеством сеть подземных тоннелей

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС располагает не менее 757 тыс. литров дизельного топлива в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на американских и израильских чиновников, а также экспертов.

По их информации, боевики используют эти запасы для пуска ракет и работы генераторов, которые снабжают воздухом и электричеством сеть подземных тоннелей. Точный объем запасов трудно подсчитать, указывают эксперты. "Мы не знаем, сколько у них топлива, мы не знаем точно, сколько именно им нужно, поскольку никто не может определить, насколько большая у них подземная сеть", - отметил профессор израильского университета Бар-Илан Элай Реттиг. По его мнению, если боевики расходуют топливо только на вентиляцию тоннелей и их энергоснабжение, то их запасов хватит "на месяцы".

Как сообщает телеканал, 1 ноября Армия обороны Израиля опубликовала аудиозапись, на которой якобы слышно, как командир одного из батальонов ХАМАС говорит о том, что палестинские радикалы берут топливо из запасов индонезийской больницы, расположенной на севере Газы. Однако, несмотря на это, передает NBC, в Израиле и США настаивают на том, что гуманитарная помощь жителям Газы должна включать топливо.

"Топливо необходимо для ослабления гуманитарного кризиса, и на этом фоне ХАМАС уже продемонстрировал свое желание красть его и другие гуманитарные товары у мирных жителей", - утверждал исследователь американского Центра новой американской безопасности Джонатан Лорд. Эксперт подчеркнул, что ситуация вокруг поставок топлива представляет для Израиля и всего мирового сообщества "еще одну дилемму", которая обусловлена готовностью ХАМАС, преследуя собственные цели, подвергать опасности мирных жителей в Газе.

Ранее Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что главный электрогенератор индонезийской больницы, расположенной на севере Газы, был отключен из-за нехватки топлива. Другие больницы столкнулись с резким дефицитом горючего для генераторов из-за запрета властей Израиля на ввоз топлива в анклав. Движение ХАМАС обратилось с призывом к ООН, а также к арабским и мусульманским странам принять срочные меры для доставки топлива в больницы, однако израильские власти заявили, что не допустят его поставок в сектор Газа из опасений, что горючее будет использовано для пуска ракет по Израилю.