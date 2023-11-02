В парламенте Италии сочли "серьезной ошибкой" дворца Киджи разговор Мелони с пранкерами

Секретарь специального парламентского комитета по безопасности Этторе Розато отметил техническую и административную ответственность

РИМ, 2 ноября. /ТАСС/. Телефонный разговор премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) - это серьезная ошибка правительственного дворца Киджи. Такое мнение выразил секретарь специального парламентского комитета по безопасности Этторе Розато.

"Ошибка, произошедшая во дворце Киджи, очень серьезна, мы должны найти ответственных, не столько в плане наказания, сколько в плане закрытия лазеек, которые были созданы, потому что они очень опасны, - сказал он в эфире Radio Roma Sound. - Я вижу во всем этом техническую и административную ответственность".

Ранее бывший премьер-министр Италии, лидер оппозиционной партии "Движение "5 звезд" Джузеппе Конте назвал "провалом планетарного масштаба" разговор Мелони с пранкерами, а другая итальянская оппозиционная партия - Демократическая - отметила "полную некомпетентность" дипломатической службы премьер-министра. Как утверждает портал Affaritaliani.it, после звонка Мелони крайне недовольна своими советниками и, в частности, главой дипломатической службы правительства Франческо Тало и его сотрудниками. По сведениям газеты La Repubblica, Тало через несколько дней покинет свой пост по истечении срока полномочий без предполагаемого продления на год. Внутреннее расследование продолжается, чтобы установить ответственность и возможные меры в отношении вовлеченных сотрудников, указывает газета.

Разговор ранее был размещен в Telegram-канале пранкеров. Среди прочего Мелони признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта. По ее словам, все понимают, что конфликт может продлиться долгие годы, если не попытаться найти решение. Среди других тем затрагивалась проблема миграции, которая захлестнула Италию.