Таджикистан и Россия заключили соглашение о борьбе с оборотом наркотиков

В пресс-службе Агентства по контролю за наркотиками отметили, что документ рассчитан на 2023-2025 годы

ДУШАНБЕ, 2 ноября. /ТАСС/. Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана заключило соглашение о сотрудничестве с МВД России. Ведомства договорились совместно противодействовать незаконному обороту запрещенных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе таджикского агентства.

"Состоялась церемония подписания соглашения между Агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Российской Федерации о сотрудничестве и содействии агентству <...> в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что документ рассчитан на 2023-2025 годы. По данным агентства, с таджикистанской стороны документ подписал директор Хабибулло Вохидзода, от МВД России - министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в дистанционном формате.

В церемонии принял участие посол России в Душанбе Семен Григорьев, который обсудил с директором агентства работу РФ и Таджикистана по борьбе с наркотиками. Вохидзода поблагодарил посла за поддержку республики со стороны РФ. В ходе беседы они "выразили обеспокоенность ростом контрабанды наркотиков из Афганистана", ключевую роль в предотвращении которой играет Таджикистан, добавили в пресс-службе.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая в сентябре на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отмечал, что в республике наблюдают рост контрабанды наркотиков из Афганистана. По его словам, таджикские силовики за последние два года изъяли более 10 тонн наркотиков на границе с этой страной.