В Индии начали проверку сообщений о попытке взлома телефонов оппозиционеров

Одновременно Дели направил компании Apple соответствующее уведомление

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Индии инициировало проверку сообщений оппозиционных политиков, пожаловавшихся на попытки взлома их смартфонов со стороны "спонсируемых государством" хакеров. Одновременно Дели направил компании Apple уведомление в связи с проверкой, сообщает агентство PTI со ссылкой на Министерство электроники и информационных технологий.

"Индийский Центр реагирования на инциденты кибербезопасности начал проверку по поводу уведомлений от Apple об угрозе взлома, о которых сообщили оппозиционные депутаты парламента, компании было направлено уведомление", - заявил агентству представитель министерства.

По его словам, власти страны ожидают, что американская компания будет сотрудничать с властями республики в прояснении причин инцидентов.

Во вторник несколько оппозиционных политиков в Индии сообщили, что получили уведомления о попытке взлома их смартфонов производства Apple. В уведомлениях от Apple, полученных политиками, предупреждалось об атаке со стороны "спонсируемых государством злоумышленников, которые пытаются дистанционно взломать iPhone". Оппозиционеры косвенно или прямо обвинили правительство и правящую партию в причастности к попыткам взлома.

В компании Apple при этом подчеркнули, что не приписывают подобные атаки конкретным правительствам, кроме того, иногда такие уведомления могут быть ложными. Министр электроники и информационных технологий Ашвини Вайшнав, представляющий правящую партию, выразил обеспокоенность озвученной оппозиционными политиками информацией и заявил о намерении провести расследование.

Скандал произошел на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые пройдут весной 2024 года. На них БДП может добиться продления правления премьер-министра Нарендры Моди на третий срок. Летом 2023 года ведущие оппозиционные партии страны объединились в коалицию, чтобы совместно выступить против правящей партии.