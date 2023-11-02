Центр Херсона частично остался без энергоснабжения

Глава местной городской администрации Роман Мрочко сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Часть потребителей центра Херсона, подконтрольного Киеву, остались без энергоснабжения вследствие повреждения объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

"Сегодня поврежден объект критической инфраструктуры в центральной части города. Есть временные перебои с энергоснабжением у некоторых потребителей", - написал он в Telegram-канале.

С начала суток в подконтрольных Киеву районах Херсонской области девять раз объявлялась воздушная тревога.