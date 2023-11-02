Европейский инвестбанк выделит Киеву €450 млн на критическую инфраструктуру

Первые два транша по €100 млн из запланированных общих €450 млн могут быть утверждены в ближайшее время

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит Украине €450 млн на два проекта по восстановлению критической городской инфраструктуры, в том числе системы водоснабжения. Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Европейский инвестиционный банк выделит Украине деньги на два проекта восстановления. Первые два транша по €100 млн из запланированных общих €450 млн могут быть утверждены в ближайшее время, ориентировочно до конца 2023 года", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации министерства, €250 млн поступят для реализации проекта Ukraine Recovery III FL, направленного "на финансирование критически важной социальной и городской инфраструктуры", в частности на строительство новой базовой инфраструктуры для перемещенных лиц и принимающих общин. Еще €200 млн будут направлены на проект Ukraine Water Recovery FL в сфере водоснабжения и водоотведения, включая преодоление последствий разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Указано также, что ЕИБ выделяет средства Киеву на основе принципов Меморандума о взаимопонимании, подписанного 21 июня в Лондоне на полях конференции по восстановлению Украины. Всего Меморандумом предусмотрено выделение в общей сложности около €840 млн кредитных средств на реализацию приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.