AFP: французские депутаты призвали ужесточить меры по борьбе с иностранным вмешательством

Среди них блокировка счетов людей, создающих угрозу для "национального единения"

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Члены парламентского комитета по вопросам разведки выступили за принятие законов, ужесточающих борьбу с иностранным вмешательством, включая блокировку счетов людей, создающих угрозу для "национального единения". Об этом говорится в проекте их ежегодного доклада, выдержки из которого приводит агентство AFP.

"Угроза иностранного вмешательства находится на высоком уровне в условиях напряженной международной обстановки", - говорится в документе, который пока еще официально не опубликован. Его авторы считают, что разведслужбы страны не обладают достаточным инструментарием законных средств для борьбы с вмешательством в долгосрочной перспективе.

Они предлагают принять "специальное законодательство по предотвращению иностранного вмешательства по образцу американского", а также использовать процедуру замораживания активов "в отношении любого лица или структуры, участвующих в действиях, наносящих ущерб поддержанию национального единства или направленных на продвижение интересов иностранной державы". Также парламентарии предлагают сделать обязательной регистрацию субъектов, влияющих на общественную жизнь Франции от имени иностранной державы, "как это сделано в ряде стран, таких как США, Канада или Австралия". Кроме того, они выступают за одобрение автоматизированной слежки за навигацией в интернете через провайдеров, чтобы раньше выявлять потенциально опасное поведение.

Среди основных угроз называется распространение дезинформации, а также указывается, что цифровое пространство стало "основным направлением конфронтации между государствами". Речь идет как о распространении иностранного влияния, так и шпионаже. Кроме того, в докладе уделяется внимание влиянию иностранных держав на события во Франции и иностранных диаспор, будь то распространение информации или влияние через религию.

"Мы резко перешли от мира конкуренции к миру конфронтации, где на одной стороне находятся авторитарные режимы, а на другой - западные демократии", - говорится в документе. В то же время, помимо России, Китая и Турции, которые традиционно фигурируют среди основных направлений угрозы вмешательства для Франции, в этот раз парламентариям пришлось признать и наличие проблем в стане союзников. Газета Le Parisien приводит выдержку, согласно которой "с точки зрения вмешательства экономического характера союзники не являются друзьями [Франции]" и за счет различных стратегий, включая "экстерриториальное право, которое особенно используют США" они угрожают экономической безопасности республики.

Скандал с программным обеспечением

Авторы доклада также напоминают о скандале, связанном с использованием шпионского программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group. Согласно публикациям французских СМИ, признаки слежки при помощи этой программы были выявлены в отношении президента Франции Эмманюэля Макрона, а также высокопоставленных чиновников, включая экс-премьера Эдуара Филиппа и двух министров Вооруженных сил - Флоранс Парли и сменившего ее на этом посту Себастьена Лекорню.