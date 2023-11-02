В Румынии начались первые учения с применением ЗРК Patriot

Они закончатся 17 ноября

БУХАРЕСТ, 2 ноября. /ТАСС/. Первые учения с применением ЗРК Patriot начались на полигоне в Капу-Мидия (уезд Констанца). Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

"Начиная с 3 ноября 74-й полк PATRIOT Mihai Bravu перемещает личный состав и технику на полигон для стрельб "земля - воздух" Капу-Мидия для участия в первых тактических учениях с войсками и реальными стрельбами "F.A. PATRIOT SPARK 23.11", - указывается в сообщении.

"Эти учения проходят в период со 2 по 17 ноября, их цель - проверка работы первого зенитно-ракетного комплекса Patriot, поступившего на вооружение ВВС Румынии в 2020 году, а также подготовка к увеличению его оперативного потенциала", - отмечает военное ведомство.

Румыния заключила с правительством США контракт на приобретение всего семи комплексов Patriot. Четыре батареи предназначены для ВВС, другие три - для сухопутных войск. Пока было сообщено о поставке только двух комплексов. Стоимость контракта оценивается в €3,9 млрд.