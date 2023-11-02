Президент Ирана посетит Таджикистан 7 ноября

Стороны планируют провести встречу в расширенном формате

ДУШАНБЕ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Душанбе 7 ноября с двухдневным визитом, запланированы переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель пресс-службы таджикского лидера Абдуфаттох Шарифзода.

"Президент Ирана совершит официальный визит в Таджикистан 7-8 ноября. В рамках визита запланированы двусторонняя встреча с президентом Таджикистана и встреча сторон в расширенном формате", - сообщил собеседник.

Ранее в комитете по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана проинформировали, что 8-9 ноября в Душанбе планируется проведение форума предпринимателей двух стран.

В минувшем октябре Рахмон и глава Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо обсудили в Душанбе с министром обороны Ирана Мохаммадом Реза Аштиани вопросы безопасности.