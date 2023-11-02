СМИ: завершились технические переговоры о закупке Турцией у США F-16

По данным телеканала TRT Haber, Анкара рассчитывает на положительное решение этого вопроса

СТАМБУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Переговоры на техническом уровне о приобретении Турцией у США истребителей F-16 завершены. Турецкая сторона рассчитывает на положительное решение вопроса, сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны республики.

"Переговоры технических делегаций завершены, мы ждем скорейшего и в положительном ключе окончания в США соответствующих [законодательных] процедур. Мы в очередной раз говорим о том, что [США] не следует увязывать эту проблему с какими-либо условиями", - отметили в военном ведомстве Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял, что в США продолжают увязывать одобрение поставок Анкаре F-16 с положительным решением вопроса о вступлении Швеции в НАТО. Эрдоган в конце октября подписал ратификационный протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс и направил его в парламент, когда он будет рассмотрен меджлисом, пока не сообщается.

Турция несколько лет назад запросила у США 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для имеющихся у нее самолетов. Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, некоторые члены Конгресса призывают увязать такие поставки с шагами Анкары, необходимыми для принятия Швеции в НАТО. Американские законодатели могут препятствовать продажам вооружений США другим государствам.