Глава МИД Польши считает, что для расширения ЕС не нужны никакие реформы

Збигнев Рау отметил, что законодательные рамки, которые содержатся в существующих договорах, абсолютно достаточны для расширения Евросоюза

БЕРЛИН, 2 ноября. Процесс присоединения к Евросоюзу новых государств не потребует никаких дополнительных законодательных перемен или реформ внутри сообщества. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который прибыл в Германию для участия в конференции глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

"Мы убеждены, что процесс присоединения [к ЕС новых государств] не требует никаких дополнительных институциональных перемен или реформ ЕС", - сказал он.

По его мнению, законодательные рамки, "которые содержатся в [существующих] договорах, абсолютно достаточны для расширения" Евросоюза.

Глава МИД Польши сообщил, что на конференции в Германии будут обсуждаться многие вопросы, "в том числе об ускоренном присоединении [к ЕС] стран Западных Балкан". "Мы также будем говорить об Украине и о Молдавии", - добавил Рау.

Что касается Грузии, то она, "заслуживает теплого приветствия в европейской семье", считает глава польского МИД. "Грузия достигла значительного прогресса, но у нас есть в отношении Грузии определенные ожидания, особенно если речь идет о конкретных политических вопросах, таких как будущее и дальнейшая судьба бывшего президента Михаила Саакашвили", - добавил Рау.