Суд оставил под стражей экс-главу Верховного суда Украины

Всеволод Князев был задержан в рамках дела о взятке

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины оставил под стражей бывшего председателя Верховного суда Украины Всеволода Князева, который был задержан в рамках дела о взятке, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"2 ноября 2023 года апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение ВАКС от 11 октября 2023 года, которым продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 35 млн гривен (около $962,5 тыс.) бывшему председателю Верховного суда Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее ВАКС уже в четвертый раз продлил арест Князева на два месяца - до 9 декабря. При этом залог был уменьшен с 45 млн ($1,22 млн) до 35 млн гривен. 3 октября по его делу было закончено досудебное расследование - обвинение окончательно квалифицировало действия экс-главы Верховного суда Украины как "получение неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение".

Согласно информации издания "Страна", соучастник преступления адвокат Олег Горецкий пошел на сделку со следствием, признав вину. ВАКС назначил ему пять лет лишения свободы без конфискации имущества, но освободил от наказания с трехлетним испытательным сроком. Кроме того, у него конфисковали $350 тыс., еще 50 млн гривен (почти $1,4 млн) он перечислит на нужды Вооруженных сил Украины.

Князева задержали 15 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках дела о взятке в размере $2,7 млн членам суда от владельца группы "Финансы и кредит" Константина Жеваго. 16 мая судьи Верховного суда выразили Князеву недоверие и досрочно прекратили его полномочия как главы инстанции. 19 мая суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога на сумму около $2,9 млн. Затем апелляционная палата несколько раз уменьшала сумму залога и продлевала срок ареста.