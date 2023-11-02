США расширили антироссийский санкционный список

Минфин США ввел санкции против десятков физических и юридических лиц РФ

США расширили санкционный список, связанный с Россией. Минфин ввел санкции против десятков физических и юридических лиц РФ.

В черный список по России внесли более 30 физических лиц и почти 200 юридических лиц. В частности, США ввели санкции против российского конструктора Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников "Ланцет", и членов его семьи. Также санкции ввели против АФК "Система", ФАУ "Роскапстрой" и СПГ-завода "Арктик СПГ-2".

США ввели санкции против МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Минфин страны также ввел санкции против банков РФ, в том числе ХКФ-банка, "Русского стандарта", ВБРР, Абсолют банка.

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