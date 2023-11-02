На Тайване миллиардера заподозрили в подкупе избирателей туалетной бумагой

В прокуратуре уезда Юньлинь сообщили, что члены местной ассоциации фермеров раздавали коробки с туалетной бумаги всем, кто поставит подпись в поддержку кандидатуры Терри Гоу на пост главы администрации

ГОНКОНГ, 2 ноября. /ТАСС/. Основатель компании Foxconn, миллиардер и один из кандидатов на выборах главы администрации Тайваня Терри Гоу подозревается в подкупе избирателей туалетной бумагой. Об этом сообщила прокуратура тайваньского уезда Юньлинь.

Терри Гоу баллотируется в качестве независимого кандидата. Для участия в выборах бизнесмену было необходимо собрать около 289,7 тыс. подписей до 2 ноября 2023 года. Ранее миллиардер заявил, что набрал необходимое число подписей, а 1 ноября подал их в избирательную комиссию.

Как следует из заявления, прокуратура уезда Юньлинь ранее получила информацию о том, что члены местной ассоциации фермеров раздавали коробки с туалетной бумаги стоимостью 900 новых тайваньских долларов (около $28) всем, кто поставит подпись в поддержку кандидатуры Терри Гоу на пост главы администрации Тайваня.

Согласно документу, изначально под подозрением во взяточничестве были 13 человек, 10 из которых были освобождены после допроса. Еще троим подозреваемым установлен залог в размере 200 тыс. новых тайваньских долларов ($6,19 тыс.). В случае признания их виновными им грозит тюремное заключение сроком до семи лет, а также штраф в размере от 1 до 10 млн новых тайваньских долларов ($30,9 - 309,4 тыс.).

Терри Гоу является основателем и бывшим председателем совета директоров компании Foxconn (также известна как Hon Hai Precision Industry) - крупнейшего в мире контрактного производителя электроники. Она выполняет заказы для таких ведущих мировых компаний, как Apple, Cisco, Google, Microsoft, Nintendo, Nokia, Sony, Tesla и другие. В рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500 компания Foxconn занимает 27-ю строчку.

Состояние 73-летнего бизнесмена составляет около $7,2 млрд. Он является шестым среди миллиардеров Тайваня и занимает 317-ю строчку в рейтинге наиболее состоятельных людей мира по версии журнала Forbes. С 2005 по 2021 год Терри Гоу по меньшей мере шесть раз занимал первое место в составленном изданием рейтинге самых богатых жителей Тайваня.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня пройдут 13 января 2024 года. Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). На третьей строке - кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%).

30 октября Центральное информационное агентство Тайваня сообщило, что две оппозиционные партии - Гоминьдан и Тайваньская народная партия - договорились сформировать коалицию на предстоящих парламентских выборах в январе 2024 года. Это было сделано, чтобы довести до максимума число мест в новом составе Законодательного юаня и бросить вызов большинству Демократической прогрессивной партии. На представителей Гоминьдана приходится 38 из 113 мест в Законодательном юане, а у Тайваньской народной партии их всего пять. Демократическая прогрессивная партия контролирует 64 места.

Кроме того, две оппозиционные партии обсуждают возможность выдвижения единого кандидата на выборах главы администрации острова.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.