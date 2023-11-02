США ввели санкции против пяти компаний из Китая и Гонконга

Среди компаний материкового Китая - Beijing Jiahehengde Technology Company Limited, Beijing Shangyixianda Technology Company Limited и China Taly Aviation Technologies Corp

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении пяти компаний из материкового Китая и Гонконга. Об этом говорится в документе Министерства финансов США.

Среди компаний материкового Китая - Beijing Jiahehengde Technology Company Limited, Beijing Shangyixianda Technology Company Limited и China Taly Aviation Technologies Corp. Еще две компании зарегистрированы в Гонконге - Bestop Globle Mfg Limited и Neway Technologies Limited.

Как утверждает Минфин США, Beijing Jiahehengde Technology Company Limited и Beijing Shangyixianda Technology Company Limited осуществили поставки электрооптического оборудования, камер, телекоммуникационного оборудования и других электронных компонентов российской компании. В документе также утверждается, что China Taly Aviation Technologies Corp поставила российскому производителю ракетного вооружения комплектующие для производства радаров, которые могли использоваться при производстве зенитных систем.

В сентябре Министерство юстиции США сообщило о том, что американские власти арестовали гражданина РФ Максима Марченко по обвинению в закупке микроэлектроники двойного назначения в обход санкционного режима. Власти США утверждали, что в период с мая 2022 года по август текущего года Марченко при посредничестве зарегистрированных на его имя в Гонконге компаний, в числе которых была Neway Technologies Limited, закупил в США OLED-микродисплеи на сумму около $1,6 млн, которые якобы могут быть использованы в создании оптических приборов военного применения.

Ему инкриминируются участие в сговоре, отмывание денег, незаконный вывоз товаров из США, электронное мошенничество. Как следует из заявления Минюста, в общей сложности в случае признания виновным Марченко может грозить 100 лет тюремного заключения.