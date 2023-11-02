Семь граждан Швейцарии смогли уехать из сектора Газа в Египет

Глава Федерального департамента иностранных дел Иньяцио Кассис поблагодарил тех, кто помог организовать отъезд людей

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Семь граждан Швейцарии смогли покинуть сектор Газа и приехали в Египет. Об этом сообщил глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис на своей странице в соцсети X.

"Я рад, что семь граждан Швейцарии, включая тех, кто обладает двойным гражданством, смогли уехать из Газы в Египет. Я благодарю всех, кто сделал это возможным", - написал Кассис.

Пограничная служба сектора Газа в ночь на четверг опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые 2 ноября смогут выехать из анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

В среду пограничная служба сектора Газа впервые с начала эскалации палестино-израильского конфликта опубликовала список из порядка 430 человек, которым было разрешено покинуть анклав 1 ноября через КПП "Рафах". Позже телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что десятки машин скорой помощи въезжают с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из сектора и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжелобольных палестинцев. Как проинформировало агентство Reuters со ссылкой на источник, ХАМАС, Израиль и Египет при посредничестве Катара и в координации с США пришли к соглашению, которое позволит иностранцам и тяжелораненым людям выехать из сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа.