Кандидатов от власти на местных выборах в Молдавии готовы поддержать 20% опрошенных

На втором месте Партия социалистов Республики Молдова, на третьем - партия "Шанс"

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Кандидатов от правящей в Молдавии Партии действия и солидарности (ПДС) на предстоящих 5 ноября всеобщих выборах в местные органы власти готовы поддержать 19,9% избирателей. Об этом свидетельствуют данные октябрьского опроса, результаты которого опубликовало маркетинговое агентство iData.

Согласно этим данным, на втором месте Партия социалистов Республики Молдова (13,2%), на третьем - партия "Шанс" (11,3%), на четвертом - учрежденная действующим мэром Кишинева Иваном Чебаном партия "Национальное альтернативное движение" (8,4%).

Что касается Кишинева, то 42,3% хотят, чтобы Чебан был избран на второй срок. За выдвинутого ПДС на этот пост депутата Лилиана Карпа готовы проголосовать 14,3%, рейтинг остальных кандидатов меньше 5%. В случае выхода во второй тур Чебана и Карпа действующий градоначальник получит 56,8%, а его оппонент - 26%.

Исследование проводилось 22-29 октября, в нем приняли участие 1 322 человека из 353 населенных пунктов. Погрешность авторы оценивают в 2,9%.

Наблюдатели отмечают, что эти выборы должны продемонстрировать реальный рейтинг ПДС, которая выиграла досрочные выборы 2021 года и самостоятельно сформировала правительство. С лета прошлого года в Молдавии проходят акции протеста. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с ростом цен и уровнем бедности в стране. В прошлом году подобные митинги в Кишиневе заканчивались столкновением с полицией. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.