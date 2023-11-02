В ВОЗ заявили, что Палестине и Израиле всего было совершено 237 атак на здравоохранение

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что 218 атак совершили на оккупированных палестинских территориях

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Не менее 237 атак на систему здравоохранения было совершено в районе палестино-израильского конфликта с 7 октября, в том числе 218 - на оккупированных палестинских территориях и 19 в Израиле. Об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"ВОЗ верифицировала 237 атак на здравоохранение, в том числе 218 на оккупированных палестинских территориях и 19 в Израиле", - сказал он, напомнив, что атаки на систему здравоохранения являются нарушением международного гуманитарного права.

Как отметил Гебрейесус, у него "нет слов, чтобы описать ужас Газы". Он напомнил, что с 7 октября погибли более 10 тыс. человек, в том числе более 8,5 тыс. в Газе и 1,4 тыс. в Израиле. Более 21 тыс. человек получили ранения. В Газе прекратили работу 14 из 36 больниц.

Глава ВОЗ сообщил, что 23 больницы на севере анклава и в городе Газа получили предписание эвакуироваться. "Принудительная эвакуация в этих условиях поставила бы под угрозу жизни сотен пациентов", - констатировал гендиректор. Он подчеркнул, что ситуация в Газе "неописуема": больницы переполнены ранеными, лежащими в коридорах, врачи проводят операции без анестезии, тысячи людей ищут убежища от бомбардировок, семьи отчаянно нуждаются в еде и воде, морги переполнены. "Повсюду страх, смерть, разрушение, утраты", - сказал Гебрейесус. По его словам, с 7 октября только 217 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли в сектор Газа, тогда как до этой даты в среднем ежедневно границу пересекали 500 грузовиков. "Мы нуждаемся в гуманитарной паузе в боях, а в идеале - в завершении конфликта. Нам нужен беспрепятственный доступ, согласованный обеими сторонами, чтобы обеспечить безопасность путей доступа", - резюмировал глава ВОЗ.