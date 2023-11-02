ЕС призвал Россию следовать целям и задачам ДВЗЯИ

Евросоюз также выразил сожаление в связи с дератификацией Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

БРЮССЕЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Евросоюз выразил сожаление в связи с дератификацией Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), и призвал Россию следовать целям и задачам договора, говорится в распространенном в четверг заявлении главы дипслужбы ЕС Жозепа Борреля.

"Евросоюз призывает Россию продолжать следовать целям и задачам этого документа", - говорится в заявлении.

"Европейский союз глубоко сожалеет об этом решении России, - говорится в заявлении. - Все страны ЕС ратифицировали ДВЗЯИ и много лет работали над усилением этого договора, который имеет ключевое значение для ядерного разоружения и нераспространения".

Евросоюз также с сожалением отмечает, что документ не вступил в силу, поскольку его ратифицировали "не все 44 государства", имеющие ядерные оружия или ядерную промышленность для его создания, и призывает продолжать пытаться добиться его вступления в силу.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания, в их числе США, КНР, Израиль, Иран.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.