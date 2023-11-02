Советник верховного лидера Ирана предложил странам ШОС заключить "пакт о ненападении"

Рахим Сафави отметил возможность поработать над достижением безопасности и устойчивого мира в странах организации

ДУБАЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи генерал Рахим Сафави в ходе визита в Китай высказал предложение о заключении странами, входящими в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), "пакта о ненападении".

"Я предлагаю поработать над [достижением] безопасности и устойчивого мира в странах ШОС, а заключение пакта о ненападении между членами организации может положить этому начало", - цитирует Сафави иранское агентство Fars.

ШОС - региональное международное объединение, в которое входят девять стран: Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В рамках сотрудничества в сфере безопасности страны - члены ШОС регулярно проводят совместные антитеррористические учения, самыми крупными из которых являются "Мирная миссия" (проходят с 2003 года).