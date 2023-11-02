Отзыв послов и продвижение израильских военных в секторе Газа. Конфликт в Палестине

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что окружает город Газа в палестинском анклаве. На фоне продолжения военной операции обостряется критика в адрес Тель-Авива.

Так, Бахрейн объявил об отзыве посла из Израиля. Международная правозащитная организация Amnesty International подтвердила применение Израилем запрещенных снарядов с белым фосфором. Кроме того, несколько государств призвали Израиль соблюдать международное право.

ТАСС собрал основное о палестино-израильском конфликте.

Эвакуация из Газы

Пограничная служба сектора Газа в ночь на четверг опубликовала список людей, которые получили возможность 2 ноября выехать из анклава через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом. В нем имена 596 иностранцев и лиц с двойным гражданством, в том числе 400 граждан США. В списке также значатся подданные Бельгии, Бахрейна и Нидерландов, граждане Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Россиян в списке нет.

В течение дня группа из более чем 400 человек прошла через КПП на территорию Египта. В среду, когда пункт "Рафах" впервые открылся для эвакуации, анклав смог покинуть 361 иностранный гражданин. Египет в общей сложности готовится оказать содействие эвакуации 7 тыс. иностранных граждан из палестинского анклава.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Египта Самехом Шукри, в ходе которого подчеркнул необходимость скорейшей эвакуации граждан России из зоны конфликта. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в списке на эвакуацию порядка 1 тыс. человек.

Ситуация в секторе Газа

Число жертв конфликта в секторе Газа превысило 9 тыс., раненых - более 32 тыс., по данным Минздрава анклава. Количество удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа заложников, согласно последним уточненным данным израильских военных, составляет не менее 242.

Почти половина из 36 больниц в палестинском анклаве не функционирует из-за недостатка топлива и продолжения боевых действий, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Работающие медучреждения перегружены на 40%.

В четверг на территорию сектора Газа со стороны Египта проехали не менее 60 грузовиков с гуманитарной помощью. При этом представитель Международного комитета Красного Креста Сухейр Закут заявила, что объемы гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа после начала эскалации конфликта, являются "каплей в море потребностей".

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви допустил, что при необходимости на территорию сектора Газа будет пропущено топливо для местных больниц, но израильская сторона будет строго контролировать все поставки, чтобы оно не попало в руки палестинского движения ХАМАС.

Боевые действия

ЦАХАЛ сообщил о продолжении наступления - военные находятся в городе Газа и окружают его с нескольких сторон. Инженерные войска армии Израиля проводят широкомасштабную операцию по уничтожению тоннелей в секторе Газа и уже взорвали более сотни, без учета тех, которые были разрушены при авиаударах.

Боевое крыло палестинского движения "Исламский джихад" - "Сарая аль-Кудс" - заявило об ожесточенных столкновениях с израильскими военными в районе города Хан-Юнис.

По данным телеканала Al Jazeera, израильские военные нанесли удар близ школы, которая находится в ведении Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, в лагере беженцев Аш-Шаты на западе сектора Газа. По сведениям телеканала, бомбардировка привела к жертвам и пострадавшим среди населения.

На Западном берегу реки Иордан один человек погиб в результате обстрела его автомобиля на шоссе возле еврейского поселения Эйнав. В ЦАХАЛ заявили, что "террористы открыли огонь по автомобилю", после чего израильские военные установили блокпосты и начали преследование. Израильские силы провели днем рейд в городе Рамалла, который является административным центром Палестины. Рейды, как правило, проходят ночью.

По данным палестинской стороны, в результате израильских рейдов в провинциях Рамалла и Эль-Бира и Калькилия погибли по меньшей мере два человека, еще шестеро пострадали. Общее число жертв с начала эскалации на Западном берегу реки Иордан составляет 132 человека. В Тель-Авиве, в свою очередь, отчитались о задержании 65 палестинцев за сутки на Западном берегу.

Обострение сохраняется и у границ с Ливаном. ЦАХАЛ заявляет об ударах по объектам шиитской партии "Хезболлах" в Ливане в ответ на обстрелы израильской территории.

Угроза эскалации

Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую операцию в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября, передает газета Al-Jarida со ссылкой на иранские дипломатические источники. По ее данным, если условие не будет выполнено, шейх объявит "всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем".

Шиитское ополчение в Ираке "Аль-Хашд аш-Шааби" приняло решение о приведении в повышенную готовность бойцов на случай возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с палестино-израильским конфликтом.

Начальник Генштаба израильской армии Халеви заявил, что военные готовы к расширению боевых действия на других направлениях. По его словам, в военной операции в секторе Газа задействовано менее половины состава ВВС Израиля.

Осуждение действий Израиля

Правозащитная организация Amnesty International подтвердила применение Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и Ливане, изучив видеоролики и показания свидетелей. В организации подчеркнули, что Израиль, как и боевики ХАМАС, не соблюдают международное право в ходе военных действий.

С призывом к Тель-Авиву соблюдать международное право при операции в Газе выступили власти Канады и Австралии. Во внешнеполитическом ведомстве Норвегии заявили, что считают недопустимым применение двойных стандартов в отношении Израиля, который "зашел слишком далеко".

Очередной отзыв посла

Власти Бахрейна приняли решение отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины. В среду своего посла из Израиля отозвала Иордания, ранее власти Колумбии и Чили отозвали своих послов в Израиле для консультаций, а правительство Боливии объявило о разрыве дипломатических отношений с еврейским государством. В 2009 году Боливия уже разрывала дипотношения с Израилем из-за ударов по сектору Газа, но они были восстановлены в 2020-м.