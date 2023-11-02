2 ноября, 16:00,
обновлено 2 ноября, 16:14

Генассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию с осуждением эмбарго США против Кубы

В поддержку этого призыва проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к США прекратить действие торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы, действующего с 1962 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В поддержку представленной Кубой резолюции проголосовали 187 стран, против выступили Израиль и США, воздержалась Украина.

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации. 

Теги:
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