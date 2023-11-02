Эксперт заявил, что США подрывают свою безопасность антироссийской линией

По словам замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперта клуба "Валдай" Дмитрия Суслова, Вашингтон пытается "вывести за скобки" диалог с Москвой по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, не отказываясь при этом от своей конфронтационной линии

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) указала, что Соединенные Штаты подрывают свою собственную безопасность антироссийской линией. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"США, естественно, обвинят и уже обвинили Россию в ослаблении системы контроля над вооружениями, в деградации тех режимов и правил, которые были выработаны после окончания холодной войны. Но на самом деле данный шаг является, безусловно, сигналом Соединенным Штатам о том, что их политика в отношении России на самом деле не является для самих США безболезненной и в конечном итоге может подорвать безопасность США в случае, если эта политика будет продолжаться", - сказал аналитик.

По словам Суслова, Вашингтон пытается "вывести за скобки" диалог с Москвой по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, не отказываясь при этом от своей конфронтационной линии. США находятся "в иллюзии того, что политика в отношении России безопасна для них", указал эксперт.

"Россия пытается США из этой зоны комфорта вывести и убедить американские элиты и общество в том, что чем дальше Соединенные Штаты будут идти по этому пути, тем меньше будет оставаться незатронутой их собственная безопасность, - добавил Суслов. - Но если Россия будет прекрасно сотрудничать с США по управлению ядерными рисками, по контролю над вооружениями и по укреплению всяческих режимов типа ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе - прим. ТАСС) , то для них абсолютно безопасно будет продолжать то, чем они занимаются сейчас".

При этом аналитик подчеркнул, что из-за такой позиции Вашингтона не исключено, что Москва предпримет и другие подобные шаги. "Пока США не считают, видимо, что их безопасность существенным образом подрывается, поэтому они пока свою политику менять не собираются, а напротив, обвиняют Россию в ослаблении стратегической стабильности, в безответственном поведении как ядерного государства, и даже предпринимают какие-то встречные шаги для того, чтобы послать сигнал России о том, что они непреклонны. Как, например, испытание, правда, неудавшееся, ракеты Minuteman III, как создание новых типов ядерного оружия и боеголовок и так далее. Это тоже сигналы США России о том, что пока они не следуют российским предупреждениям", - заключил он.

Об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.