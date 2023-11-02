Сенат США разработает инициативу, включающую военную помощь Израилю и Украине

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса представили законопроект, в котором отсутствует поддержка Киева, а финансирование помощи еврейскому государству предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США намерен разработать собственный законопроект, который будет включать военную помощь как Израилю, так и Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк), выступая в американском законодательном органе.

В понедельник республиканцы Палаты представителей Конгресса представили законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, а финансирование помощи Израилю предлагается осуществить за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов США (СВД, федерального налогового ведомства). Белый дом отверг это предложение.

"Сенат не будет принимать к рассмотрению глубоко ошибочное предложение республиканцев Палаты представителей, вместо этого мы будем работать над собственным двухпартийным пакетом чрезвычайной помощи, включающим помощь Израилю, Украине, ситуацию вокруг конкуренции с китайским правительством и гуманитарную помощь Газе", - сказал сенатор.

"Но лицемерием здесь является то, что, сокращая финансирование для борьбы с налоговыми мошенниками, он [спикер Палаты представителей Майк Джонсон] фактически увеличивает дефицит на миллиарды и миллиарды долларов. Это просто смешно. Я рад, что президент пригрозил наложить вето на это поразительно несерьезное предложение", - добавил Шумер.

Ранее Административно-бюджетное управление (АБУ) Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект республиканцев. Глава государства направил ранее в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом хотела бы получить порядка $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса остается под вопросом. Целый ряд республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса США публично высказывался в последнее время против продолжения оказания Киеву дальнейшей финансовой помощи.