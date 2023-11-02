СМИ: Киев опасается, что Запад будет отправлять оружие Израилю, а не Украине

Как пишет журнал Le Point, "президент Украины Владимир Зеленский больше не делает секрета из трудностей, с которыми его армия столкнулась на поле боя"

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Киевские власти опасаются, что западные страны начнут переправлять Израилю оружие, которые они предназначали Украине. Об этом сообщил парижский еженедельник Le Point в корреспонденции из украинской столицы.

Как указывает издание, "президент Украины Владимир Зеленский больше не делает секрета из трудностей, с которыми его армия столкнулась на поле боя". Он, тем не менее, "хотел бы остаться на дипломатической сцене, для обеспечения непрерывности поставок оружия или ради маловероятной перспективы переговоров с Москвой".

"Хрупкая коалиция"

Как указывает издание, конфликт на Ближнем Востоке "начался в самый неблагоприятный момент для Украины". С конца лета Киев наблюдает, "как коалиция стран, поддерживающих Украину, становится все более хрупкой", отмечает журнал. Словакия и Польша уже прекратили поставки оружия Киеву.

В свою очередь Франция, предупредила Киев в конце сентября, "что больше не будет поставлять оружие безвозмездно, кроме исключительных случаев". Президент США Джо Байден, замечает автор статьи, "может бесконечно повторять, что американская помощь продлится сколько потребуется, но Конгресс США все менее склонен голосовать за выделение средств на военные поставки Украине".

Кроме того, многие государства в Африке и на Ближнем Востоке упрекают союзников Украины в том, что они не реагируют на гибель гражданского населения во время бомбардировок Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

В конце октября главы государств и правительств Евросоюза не упомянули контрнаступление Украины ни в итоговом заявлении саммита, ни на пресс-конференции. Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент РФ Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.