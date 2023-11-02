Гутерриш призвал исходить из принципов Устава ООН и прав человека в работе с ИИ

Генеральный секретарь ООН убежден, что человечество должно обезопасить себя от негативных последствий использования искусственного интеллекта, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш убежден, что принципы безопасной работы с технологиями искусственного интеллекта и управления ими должны основываться на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Об этом Гутерриш заявил, выступая в Лондоне, где 1-2 ноября проходит первый международный саммит по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ).

"Скорость и охват сегодняшних ИИ-технологий беспрецедентны, но парадокс в том, что в будущем они никогда не будут развиваться так медленно, как сегодня. Разрыв между ИИ и возможностями управлять им уже широкий, и он увеличивается. Связанные с искусственным интеллектом риски многочисленны и разнообразны <...>, но [для борьбы с ними] не требуются новые принципы. Принципы управления ИИ должны базироваться на Уставе ООН и на Всеобщей декларации прав человека", - сказал он, призвав "срочно внедрить данные принципы для безопасного использования ИИ".

Генеральный секретарь убежден, что человечество должно обезопасить себя от негативных последствий использования ИИ, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Среди долгосрочных последствий он выделил "нарушения на рынках труда, потерю культурного разнообразия, концентрацию искусственного интеллекта в руках малого числа стран и компаний", а также рост геополитического напряжения.

"Если мы не примем меры немедленно, ИИ усугубит неравенство, которое уже преследует наш мир. Это не риск, это реальность", - подчеркнул он.

Вместе с тем Гутерриш признал, что ИИ обладает огромным потенциалом и может помочь в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии COVID-19 и в борьбе с ростом глобального долга. Кроме того, ИИ может быть полезен для борьбы с климатическими изменениями, для повышения доступности здравоохранения и образования. "Но чтобы это произошло, у каждой страны и каждого сообщества должен быть доступ к искусственному интеллекту, к требуемой цифровой и информационной инфраструктуре", - указал генсек.