В БАПОР заявили о возможном прекращении своей работы в Газе в ближайшие дни

Это произойдет, если агентство не будет обеспечено топливом, сообщил его генеральный комиссар Филипп Лаззарини

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может прекратить работу в палестинском секторе Газа в ближайшие дни, если оно не будет обеспечено топливом. Об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

"Мы каждые сутки сокращаем расход топлива и в течение ближайших нескольких дней можем прекратить свою деятельность в секторе Газа, если агентство не будет обеспечено топливом", - указал Лаззарини, слова которого привел телеканал Al Hadath.

По убеждению Лаззарини, "то, что происходит в Газе, является крупной катастрофой, и ситуация может ухудшиться". Он привел данные, согласно которым с начала эскалации в секторе Газа были убиты 72 сотрудника БАПОР, разрушены 3 школы, находившиеся в ведении агентства ООН и приют для перемещенных лиц.

Как считает Лаззарини, "разногласия в Совете Безопасности ООН по поводу проекта резолюции в отношении Газа отражают сегодняшнее разделение мира".