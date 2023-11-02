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обновлено 2 ноября, 17:01
Палестино-израильский конфликт

В БАПОР заявили о возможном прекращении своей работы в Газе в ближайшие дни

Это произойдет, если агентство не будет обеспечено топливом, сообщил его генеральный комиссар Филипп Лаззарини

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) может прекратить работу в палестинском секторе Газа в ближайшие дни, если оно не будет обеспечено топливом. Об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

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"Мы каждые сутки сокращаем расход топлива и в течение ближайших нескольких дней можем прекратить свою деятельность в секторе Газа, если агентство не будет обеспечено топливом", - указал Лаззарини, слова которого привел телеканал Al Hadath.

По убеждению Лаззарини, "то, что происходит в Газе, является крупной катастрофой, и ситуация может ухудшиться". Он привел данные, согласно которым с начала эскалации в секторе Газа были убиты 72 сотрудника БАПОР, разрушены 3 школы, находившиеся в ведении агентства ООН и приют для перемещенных лиц.

Как считает Лаззарини, "разногласия в Совете Безопасности ООН по поводу проекта резолюции в отношении Газа отражают сегодняшнее разделение мира". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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