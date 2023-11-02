Улемы Палестины согласились с необходимостью хоронить убитых в Газе без их опознания

Богословы призвали не допустить ухудшения санитарной обстановки в секторе и распространения эпидемий

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. Исламские богословы Палестины выступили за необходимость захоронений убитых в секторе Газа жителей даже без опознания личности погибших, чтобы не допустить ухудшения санитарной обстановки в секторе и распространения эпидемий. Об этом говорится в специальном заявлении Форума палестинских улемов.

Улемы выступили за "захоронение всех погибших в результате израильских атак в секторе Газа, не дожидаясь их опознания", говорится в фетве (религиозное наставление) объединения богословов Палестины, которую процитировал новостной портал Al-Youm as-Sabia. Такая рекомендация, указывается в фетве, выдана с целью "не допустить катастрофы для живых людей, связанной с возможностью распространения эпидемий, а также из-за переполненности моргов и перебоев в снабжении их электроэнергией".

Богословы Палестины пояснили, что такое решение "вызвано геноцидом, который осуществляется израильскими властями по отношению к палестинцам, ростом числа погибших, имена многих из которых неизвестны, а также общими ужасающими условиями, сложившимися в секторе Газа".

Некоторое время назад постоянный представитель Палестины при Лиге арабских государств (ЛАГ) Муханад аль-Аклук заявил, что в результате бомбардировок и обстрелов со стороны израильских сил "были разрушены целые кварталы в населенных пунктах палестинского сектора". По его словам, с каждым новым днем из-за израильской агрессии погибают все больше палестинцев, а "сектор Газа превратился в братскую могилу".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, число убитых в результате израильских атак в секторе Газа достигло почти 9 тыс., ранения получили свыше 22 тыс. человек.