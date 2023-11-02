Глава МИД Турции раскритиковал двойные стандарты ЕС по урегулированию в Газе

Хакан Фидан отметил, что если Евросоюз действительно хочет стать глобальным игроком, то должен относиться к расширению организации как к стратегической проблеме

СТАМБУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан подверг критике политику двойных стандартов, которую Евросоюз проводит в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом, как сообщили источники в турецком МИД, он заявил на переговорах в Берлине.

"Если Евросоюз действительно хочет стать глобальным игроком, то должен относиться к расширению [организации] как к стратегической проблеме. Он также должен исходить из того, что воспрепятствование проведению в странах Евросоюза акций в поддержку Палестины является проявлением политики двойных стандартов", - сказал министр.

"Те, кто дает разрешения на совершение акций по осквернению нашего священного писания Корана под прикрытием свободы выражения мысли, создают преграды тем, кто желает выразить протест против варварских убийств мирного населения в Палестине. Это двойные стандарты, которые невозможно принять", - заявил Фидан.

Аналогичную позицию глава турецкого МИД высказал 30 октября на встрече в Анкаре с послами стран ЕС. На ней же он высказался за скорейшее прекращение огня как главное условие начала мирного процесса по урегулированию кризиса вокруг Газы.

Власти Турции заявляют о необходимости выполнения Израилем принятой в конце прошлой недели ГА ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию. Она содержит призывы к немедленному гуманитарному перемирию, соблюдению международного гуманитарного права, обеспечению сектора Газа предметами первой необходимости, освобождению всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи.