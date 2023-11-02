2 ноября, 17:05,
обновлено 2 ноября, 17:17
Палестино-израильский конфликт

Блинкен: США обсудят с Израилем шаги по минимизации жертв среди мирных палестинцев

Госсекретарь не привел подробности

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут обсуждать с Израилем конкретные шаги по минимизации жертв среди мирных палестинцев в секторе Газа. Об этом заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен в Вашингтоне.

"Мы будем говорить [с Израилем] о конкретных шагах, которые могут и должны быть предприняты для минимизации потерь среди мужчин, женщин и детей в Газе, и это то, чему Соединенные Штаты привержены. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но этот вопрос стоит на повестке", - отметил госсекретарь. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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