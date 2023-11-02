Новые санкции США против РФ и тупик главкома Залужного. Ситуация вокруг Украины

Минфин и госдепартамент США ввели новые санкции в отношении российских и зарубежных компаний, банков и физических лиц.

Конфликт вокруг Украины зашел в тупик, заявил британскому журналу The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украине давно пора понять, что абсурдно даже говорить о возможности ее победы на поле боя.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) России за сутки отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении и две атаки на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Российская ПВО за сутки уничтожила 31 украинский беспилотник. На аэродроме Миргород в Полтавской области ВС РФ поразили самолет Су-27 ВСУ.

Потери ВСУ за сутки на всех направлениях составили свыше 470 бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли значительное количество боевой техники.

Новые санкции

США ввели в отношении России новые санкции, которые, в частности, затрагивают несколько российских компаний, предприятий, банков, а также свыше 100 физических лиц. Вашингтон объясняет перечень компаний связью с оборонно-промышленным комплексом РФ.

Рестрикции "направлены против будущего производства и доходов России в энергетической сфере, металлургического и горнодобывающего сектора, оборонных закупок, а также против" тех, кто поддерживал действия ВС РФ.

Госдепартамент США ввел санкции в отношении более 90 юридических и физических лиц, вовлеченных в обход рестрикций и помогающих России вести боевые действия. В список попали, в частности, восемь компаний из Швейцарии, Монголии, Кипра, Омана, а также Люксембурга, Узбекистана и Сингапура.

Под американские санкции подпали также МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИЦ кибернетики и автоматики, НПО МКМ, Центральный институт авиационного моторостроения и Институт металлургии РАН имени Байкова.

Тупик Залужного

Конфликт вокруг Украины зашел в тупик, заявил британскому журналу The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, отметив, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".

По его мнению, для выхода из тупика на фронте Киеву необходимо активное применение новых технологий. ВСУ нужен "более широкий доступ к электронной разведке" союзников Украины, включая данные радиоразведки, а также "расширенные производственные линии" для украинских систем противодронной РЭБ на Украине и за рубежом, подчеркнул главком.

Залужный указал на наличие проблем с мобилизацией на Украине, отметив, что в законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей в рамках мобилизации, однако украинские власти пытаются их исправить.

Комментируя слова Залужного, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Украине давно пора понять, что абсурдно даже говорить о возможности ее победы на поле боя. Конфликт не зашел в тупик, Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции, все цели, которой должны быть достигнуты, сказал он.

Дорогие закупки

Украинские власти вынуждены закупать вооружения по непомерно высоким ценам, которые могут в три раза превосходить суммы, якобы затрачиваемые Россией на аналогичное вооружение, сообщил американский портал Defence One.

Издание отмечает, что Киев "отчаянно охотится" за военной техникой, осуществляя закупки через посредников, в том числе в Польше, накручивающих цены.

Вынужденная модернизация

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию The New York Times о том, что Вашингтон вместе с Киевом модифицируют советские комплексы ПВО для использования американских ракет.

По словам Игната, ЗРК "Бук-М1" сможет стрелять американскими ракетами, например Sea Sparrow и AIM-9.

Это вынужденный и временный шаг, который должен помочь усилить украинскую систему ПВО до того момента, пока Киеву не передадут больше западных систем ПВО, таких как NASAMS, IRIS-T, Patriot, заверяет Игнат.

Ракеты для Киева

Группа законодателей-республиканцев обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием поставить Украине дополнительные тактические ракеты ATACMS, чтобы Киев смог поражать цели в российском Крыму.

В письме американских законодателей указывается, что Киев продемонстрировал способность "ответственно применять ракеты большой дальности", а Россия "не пошла на эскалацию" в ответ на их использование.

Число американцев, считающих объем помощи Вашингтона Киеву непомерно большим и выступающих за ее сокращение, значительно увеличилось. Такое мнение высказал 41% респондентов в опросе, проведенном социологической службой Gallup. В июне 2023 года такого мнения придерживались 29% респондентов.

Помощь от ФРГ