2 ноября, 17:27,
обновлено 2 ноября, 17:38

В США заявили, что "скоро" будет принято решение об импичменте Байдену

Президент США Джо Байден. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Evan Vucci

Спикер Палаты представителей Конгресса страны Майк Джонсон отметил, что решение будет приниматься в зависимости от того, какими будут доказательствами и "к чему они приведут"

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Решение о том, выносить ли импичмент президенту США Джо Байдену, будет принято в скором времени. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

"Я полагаю, что очень скоро мы придем к решению по этому вопросу", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, достаточно ли доказательств для начала процедуры импичмента.

Джонсон добавил, что решение будет приниматься в зависимости от того, какими будут доказательствами и "к чему они приведут". "Посмотрим, предвосхищать [решение] я сегодня не буду", - указал спикер. 

Теги:
СШАБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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