Блинкен признал, что против эскалации выступают и противники США на Ближнем Востоке

Госсекретарь напомнил, что ранее президент страны Джо Байден "очень ясно" предупреждал другие стороны, прежде всего Иран, о недопустимости эскалации

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что против возможной эскалации нынешней напряженности в зоне палестино-израильского конфликта выступают и некоторые противники Вашингтона на Ближнем Востоке.

"Ничьим интересам не отвечает эскалация этого [кризиса]. Считаю, что некоторые другие вовлеченные стороны в действительности понимают это. Но мы будем работать над этим каждый день", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства перед вылетом из Вашингтона с визитом в Израиль. Он комментировал в беседе с журналистами высказывания представителей шиитского движения "Хезболлах" и мятежников-хуситов в Йемене о готовности действовать против Израиля. Госсекретарь не пояснил, кого конкретно он имеет в виду, когда говорит о понимании другими сторонами опасности дальнейшей эскалации конфликта.

"Мы решительно настроены на то, чтобы не допустить эскалации ни на каком из этих фронтов, будь то Ливан, <...> Западный берег [реки Иордан], будь то какие-то другие точки региона", - подчеркнул Блинкен.

Он напомнил, что президент США Джо Байден "очень ясно" предупреждал в последние дни другие стороны, прежде всего Иран, о недопустимости эскалации. США четко довели свои предостережения до других действующих лиц на Ближнем Востоке как публично, так и в частном порядке, отметил шеф американской дипломатии.