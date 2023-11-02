Отряды "Хезболлах" атаковали 19 израильских позиций в пограничных районах

Согласно заявлению военно-информационной службы формирования, противнику нанесен существенный урон в живой силе и технике

БЕЙРУТ, 2 ноября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" использовало два беспилотника при атаке на штаб израильской бригады в пункте Зыбдине на оккупированной территории. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы формирования, размещенном в Telegram-канале.

"Моджахеды исламского сопротивления в ходе проведенной операции поразили в общей сложности 19 израильских позиций, - отмечается в тексте. - При этом были применены управляемые ракеты и минометные снаряды". Как утверждается в документе, противнику нанесен существенный урон в живой силе и технике.

По сведениям новостного портала Naharnet, по постам израильской армии вдоль границы с Ливаном было выпущено одновременно 25 снарядов и ракет.

В ответ израильская артиллерия обстреляла населенные пункты Мейс-эль-Джебель, Айтарун, Марун-эр-Рас, Маркаба, Марвахейн и Ярин. Сведений о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

В свою очередь "Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые являются боевым крылом ХАМАС, в своем коммюнике сообщили, что выпустили 12 реактивных снарядов в сторону еврейского поселения Кирьят-Шмона на севере Израиля. "Эта операция проведена в ответ на ежедневные массовые убийства мирных жителей в секторе Газа", - отмечается в тексте.

Жертвами перестрелок между израильской армией и "Хезболлах", которые продолжаются в пограничных районах на юге Ливана с 8 октября, стали 64 человека, из них не менее 50 являются шиитскими бойцами.

Из-за израильских обстрелов и авианалетов покинули свои дома 29 тыс. человек, большинство из них переместились в Набатию и Тир, где беженцев временно расселяют в школах.