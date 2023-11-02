В США заявили, что не будут ставить Израилю условия для предоставления военной поддержки

Вице-президент Камала Харрис отметила, что Соединенные Штаты не говорят израильской стороне, как вести "эту войну"

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американская администрация не будет ставить Израилю условий для предоставления военной поддержки или давать указания, как вести боевые действия. Об этом вице-президент США Камала Харрис заявила, беседуя с сопровождающими ее в ходе визита в Лондон журналистами.

"Мы продолжим поддерживать право Израиля защищать себя", - сказала Харрис, призвав "никогда не забывать того, что произошло 7 октября", когда 1,4 тыс. человек в Израиле погибли в результате нападения боевиков ХАМАС. "Мы не будем выдвигать никаких условий поддержки, которую мы оказываем Израилю, чтобы защищать себя", - пояснила заместитель главы американской администрации. Ее высказывания передает пресс-пул Белого дома.

Отвечая на вопрос о реакции американской администрации на бомбардировку Израилем лагеря для беженцев, она назвала "душераздирающими" кадры последствий произошедшего. При этом на вопрос, был ли лагерь для беженцев законной военной целью и был ли такой удар допустим, Харрис сказала: "Мы не говорим Израилю, как вести эту войну".

Вице-президент США также заверила, что люди, которые смогут покинуть сектор Газа, спасаясь от боевых действий, должны иметь право вернуться туда. "Позвольте мне высказаться недвусмысленно: люди, которые были вынуждены уехать, имеют право вернуться домой, и не должно быть насильственного перемещения, принудительной миграции. И это все".