2 ноября, 18:07,
обновлено 2 ноября, 18:18
Палестино-израильский конфликт

В США заявили, что Байден использует вето, если Конгресс выделит помощь только Израилю

Речь идет о не включающем поддержку Украины законопроекте

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден воспользуется правом вето, если Конгресс США одобрит законопроект о помощи Израилю, не включающий поддержку Украины. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Я думаю, мы четко дали понять это", - сказал Кирби. Он добавил, что Байден "убежден, что все направленные дополнительные запросы касаются критически важных нужд в сфере безопасности". "Президент хочет, чтобы все они были учтены, все они были приняты к действию Конгрессом одновременно", - подчеркнул Кирби. 

Теги:
УкраинаСШАПалестино-израильский конфликтИзраильБайден, Джо
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