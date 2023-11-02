В США заявили, что Байден использует вето, если Конгресс выделит помощь только Израилю

Речь идет о не включающем поддержку Украины законопроекте

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден воспользуется правом вето, если Конгресс США одобрит законопроект о помощи Израилю, не включающий поддержку Украины. Об этом на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Я думаю, мы четко дали понять это", - сказал Кирби. Он добавил, что Байден "убежден, что все направленные дополнительные запросы касаются критически важных нужд в сфере безопасности". "Президент хочет, чтобы все они были учтены, все они были приняты к действию Конгрессом одновременно", - подчеркнул Кирби.