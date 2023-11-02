В Белом доме заявили, что испытания в Неваде не связаны с отзывом РФ ратификации ДВЗЯИ

Старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди заявил, что этот эксперимент спланировали за несколько месяцев до его проведения

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Проведение Соединенными Штатами Америки подземных испытаний на полигоне в Неваде никак не связано с действиями России по отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом заявил старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности США Пранай Вадди в интервью газете "Коммерсантъ".

"Эксперимент (проведение США испытания на ядерном полигоне в штате Невада - прим. ТАСС) был спланирован за несколько месяцев до его проведения и не был приурочен или каким-либо образом связан с действиями России по отзыву ратификации ДВЗЯИ", - сказал он.

Вадди отметил, что эти испытания представляют собой "часть текущей программы по исследованию возможностей обнаружения испытаний ядерных взрывчатых веществ с малой мощностью". "Он не является частью программы управления ядерным арсеналом", - добавил он.

По его мнению, "результаты этого эксперимента позволят расширить возможности мирового сообщества по мониторингу ядерных взрывов в плане обнаружения тайных испытаний ядерных взрывчатых веществ".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Москва продолжает проверять факты в связи с испытаниями, проведенными США на полигоне в Неваде, пока нарушений ДВЗЯИ не выявлено.

18 октября американское Минэнерго сообщило, что в Неваде был произведен "подземный химический взрыв с целью улучшения возможностей США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру". Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что, по мнению России, США не отказываются от идеи провести ядерное испытание.

Об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако до настоящего времени договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 государств из 44, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.

Как отмечается в сопроводительных материалах, принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями. При этом уточняется, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, но не предполагает выхода страны из ДВЗЯИ.