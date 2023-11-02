Франция может направить второй десантный вертолетоносец к берегам Газы

Dixmude планируют использовать в качестве плавучего госпиталя

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Франция намерена отправить к побережью сектора Газа свой второй десантный вертолетоносец Dixmude, который планируется использовать в качестве плавучего госпиталя. Об этом сообщил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире радиостанции Franceinfo.

"В настоящее время идет подготовка к отправке вертолетоносца Dixmude, - сказал в Лекорню. По его словам, корабль планируется подготовить к работы в качестве плавучего госпиталя.

Как сообщила радиостанция со ссылкой на окружение главы оборонного ведомства, десантный корабль должен быть готов к отправке в середине месяца.

Ранее к берегам Газы был направлен однотипный корабль Tonnerre.

Корабль Dixmude является третьим в серии крупных многоцелевых вертолетоносцев класса Mistral, он был принят на вооружение в 2012 году. В составе ВМС Франции корабли этого класса являются крупнейшими по тоннажу после атомного авианосца Charles de Gaulle. 200-метровый корабль может использоваться как в составе авианосной группы, так и в качестве десантного корабля для доставки на сушу людей и бронетехники. Также предусмотрено его использование в качестве плавучего госпиталя.