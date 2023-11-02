Эрдоган призвал к скорейшему созданию механизма гарантов по решению кризиса в Газе

Президент Турции отметил, что Анкара исходит из целей обеспечения глобального мира и спокойствия в регионе

СТАМБУЛ. 2 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал "пока не поздно" создать механизм гарантов по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Астане, где 3 ноября пройдет саммит Организации тюркских государств (ОТГ), сообщила администрация турецкого лидера.

"Президент Эрдоган отметил, что Турция исходит из того, что в целях обеспечения глобального мира и спокойствия в регионе, а также снятия преград на пути оказания гуманитарной помощи было бы полезным пока не поздно создание механизма гарантов по урегулированию израильско-палестинской проблемы с участием всех заинтересованных сторон", - говорится в сообщении.

Власти Турции ранее заявляли, что прилагают активные усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта, в том числе рамках выдвинутой Анкарой инициативы создания системы стран-гарантов и созыва международной мирной конференции по Ближнему Востоку.