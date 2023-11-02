Залужный считает, что F-16 уже не так полезны для Украины из-за усиления ПВО РФ

По словам главнокомандующего ВСУ, поставленное в 2023 году вооружение не произвело того эффекта, на который рассчитывали Киев и его союзники

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Американские истребители F-16, которые Украина рассчитывает получить от западных союзников, не принесут пользу Киеву, потому что Россия улучшила свои системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил в интервью британскому журналу The Economist главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

Приводя данные главкома, издание, в частности, сообщило об увеличении дальности поражения целей у определенных российских зенитно-ракетных комплексов. Залужный также заявил, что западные ракетные комплексы большой дальности и танки были нужны Украине еще в 2022 году. По его словам, поставленное в 2023 году вооружение не произвело того эффекта, на который рассчитывали Украина и ее союзники, так как Россия успела серьезно укрепить оборону.

Ранее Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, и украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте.

Как сообщал официальный представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, в Киеве рассчитывают получить первые американские истребители F-16 уже весной 2024 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на селекторном совещании в ведомстве 1 ноября, что Украина терпит поражение, несмотря на поставки новых видов оружия, а обещанные ей F-16 при нынешних темпах работы российской ПВО закончатся за 20 дней.