2 ноября, 18:53
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в больницу Эль-Ариша доставили 35 раненых палестинцев из Газы

По данным телеканала Extra news, им оказывается необходимая медицинская помощь бригадами профессиональных врачей

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. В госпиталь города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, доставлено 35 раненых палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Extra news.

Читайте также
Отзыв послов и продвижение израильских военных в секторе Газа. Конфликт в Палестине

По его данным, всем им оказывается необходимая медицинская помощь бригадами профессиональных врачей. Кроме того, на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором прибыл еще 21 раненый. На египетской стороне КПП они проходят осмотр для определения степени тяжести ранения и дальнейшего их направления в больницу.

Как указывает телеканал, в ближайшее время на КПП "Рафах" ожидается еще одна группа раненых и тяжело больных из палестинского анклава, которые также будут распределены между больницами провинции или направлены для прохождения лечения в другие египетские города.

Согласно заявлению губернатора провинции Северный Синай Мухаммеда Шуша, в регионе подготовлено 300 стационарных коек в госпиталях для приема раненых из Газы. Он добавил, что при необходимости число мест в медучреждениях провинции может быть увеличено вдвое.

Ранее сообщалось, что прибывшие из сектора Газа раненые транспортируются в специально подготовленный госпиталь в городе Шейх-Зувейд, расположенный приблизительно в 15 км от Рафаха, и в госпиталь Эль-Ариша. В зависимости от серьезности ранений жители анклава, доставленные из Газы, могут быть переправлены в больницы города Исмаилия или Каира. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация