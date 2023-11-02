СМИ: в больницу Эль-Ариша доставили 35 раненых палестинцев из Газы

По данным телеканала Extra news, им оказывается необходимая медицинская помощь бригадами профессиональных врачей

КАИР, 2 ноября. /ТАСС/. В госпиталь города Эль-Ариш, расположенного на севере Синайского полуострова, доставлено 35 раненых палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Extra news.

По его данным, всем им оказывается необходимая медицинская помощь бригадами профессиональных врачей. Кроме того, на контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором прибыл еще 21 раненый. На египетской стороне КПП они проходят осмотр для определения степени тяжести ранения и дальнейшего их направления в больницу.

Как указывает телеканал, в ближайшее время на КПП "Рафах" ожидается еще одна группа раненых и тяжело больных из палестинского анклава, которые также будут распределены между больницами провинции или направлены для прохождения лечения в другие египетские города.

Согласно заявлению губернатора провинции Северный Синай Мухаммеда Шуша, в регионе подготовлено 300 стационарных коек в госпиталях для приема раненых из Газы. Он добавил, что при необходимости число мест в медучреждениях провинции может быть увеличено вдвое.

Ранее сообщалось, что прибывшие из сектора Газа раненые транспортируются в специально подготовленный госпиталь в городе Шейх-Зувейд, расположенный приблизительно в 15 км от Рафаха, и в госпиталь Эль-Ариша. В зависимости от серьезности ранений жители анклава, доставленные из Газы, могут быть переправлены в больницы города Исмаилия или Каира.