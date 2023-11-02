Белоруссия запретила ввоз латвийских носков и кирпичей

Эта мера стала ответом на закрытие Ригой пограничного пункта пропуска

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Минск в ответ на закрытие Ригой пограничного пункта пропуска ввела запрет на ввоз в республику носков и кирпичей из Латвии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Совмина в Telegram-канале.

"Правительство дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. Соответствующие изменения внесены в постановление Совмина от 6 декабря 2021 года № 700", - говорится в сообщении. - Расширение перечня - ответная мера на решение Латвии о закрытии автомобильного пункта пропуска "Силене" на границе с Беларусью".

В перечень, в частности, включены происходящие из Латвийской Республики кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные и прочие сброженные напитки, колготы, чулки, гольфы, носки, а также кирпичи, блоки и аналогичные керамические изделия. Постановление вступит в силу после его официального опубликования

Латвия 19 сентября закрыла пункт пропуска "Силене" (сопредельный белорусский - "Урбаны"), бывший одним из двух пограничных автодорожных пунктов на белорусской границе, "в целях обеспечения целостности государственной границы и предотвращения угроз государству, связанных с нелегальной миграцией". В МИД Белоруссии заявили, что Минск отреагирует "на немотивированную блокаду грузовых и пассажирских потоков в том числе конкретными экономическими мерами".

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест") сохраняется без ограничений, через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.