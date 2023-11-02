2 ноября, 19:10
Палестино-израильский конфликт

CNN: разведка США считает, что Иран хочет избежать полномасштабного конфликта с Израилем

По данным телеканала, такой сценарий имел бы разрушительные последствия для Тегерана

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Разведка США на данный момент полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа, чтобы избежать прямого конфликта с Израилем или США. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника, знакомого с данными американской разведки по региону.

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По его информации, Тегеран знает, что если шиитское движение "Хезболлах" добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямое столкновение с Ираном, которое может иметь для него разрушительные последствия. После обострения конфликта Израиля и ХАМАС США сосредоточили в регионе значительные военные силы, а израильская армия расположилась на всех направлениях возможного удара, и это позволило Ирану заявить, что он предпринимает действия в защиту палестинцев, однако избегая при этом прямого военного столкновения, сообщил чиновник CNN. 

Теги:
СШАИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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