Белый дом не видел свидетельств того, что "Хезболлах" готовится к масштабным действиям

Как сообщила кувейтская газета Al-Jarida, лидер шиитской организации шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до наступления 3 ноября

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не фиксирует признаков того, что ливанская шиитская организация "Хезболлах" готовится к масштабным действиям в связи с обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Не думаю, что мы видели какие-либо свидетельства того, что "Хезболлах" готова приступить к полномасштабным действиям", - отметил он.

Как сообщила кувейтская газета Al-Jarida, лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла предъявил США через посредников ультиматум, потребовав остановить израильскую военную операцию в секторе Газа до наступления пятницы, 3 ноября. По данным издания, если американская сторона не выполнит этого требования, то шейх Насрулла объявит в запланированном на пятницу телеобращении "всеобщую мобилизацию шиитских формирований на войну с Израилем и начнет военные операции против Израиля со всех направлений". "Посмотрим, что он скажет. Я хочу сказать ему и всем остальным, если они думают о разрастании, эскалации и углублении этого конфликта, то они не должны этого делать, - заявил по этому поводу Кирби. - У нас есть значимые интересы национальной безопасности. Мы доказали это в прошлом. Мы будем их защищать и отстаивать. Мы будем делать это и в будущем".

Как отмечает Al-Jarida, свой ультиматум лидер "Хезболлах" согласовал с командующим силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), бригадным генералом Исмаилом Каани, который прибыл во вторник в Бейрут.

Ранее вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" использовало два беспилотника при атаке на штаб израильской бригады в пункте Зыбдине на оккупированной территории. По сведениям новостного портала Naharnet, по постам израильской армии вдоль границы с Ливаном было выпущено одновременно 25 снарядов и ракет. В ответ израильская артиллерия обстреляла населенные пункты Мейс-эль-Джебель, Айтарун, Марун-эр-Рас, Маркаба, Марвахейн и Ярин.