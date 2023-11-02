Почти 30% немцев заявили, что могли бы проголосовать за будущую партию Вагенкнехт

При этом этот показатель выше в Восточной Германии, где в 2024 году пройдут региональные выборы в трех федеральных землях

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Почти треть жителей Германии заявили, что вполне могли бы проголосовать за будущую партию германского политика, депутата Бундестага Сары Вагенкнехт, критиковавшей правительство ФРГ и выступавшей за отмену санкций против РФ. Таковы данные исследования общественного мнения, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD и газеты Die Welt.

29% респондентов отметили, что голосование за такую партию в целом было бы для них вариантом. При этом этот показатель выше в Восточной Германии (39%), где в 2024 году пройдут региональные выборы в трех федеральных землях. В Западной Германии это значение достигает 26%. В то же время, как выяснили социологи, 61% опрошенных высказал противоположную точку зрения.

Опрос проводился с 30 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1 314 человек.

В конце октября Вагенкнехт сообщила, что выходит из Левой партии и создает свою собственную политическую силу, она будет зарегистрирована в начале следующего года. Пока что была представлена лишь политическая платформа BSW - Fuer Vernunft und Gerechtigkeit e. V. ("За разум и справедливость"). Аббревиатура BSW расшифровывается как "Альянс Сары Вагенкнехт". Это объединение будет осуществлять подготовительную работу перед непосредственным формированием партии и собирать пожертвования.

54-летняя Вагенкнехт неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Также она выступает против экономической и энергетической политики нынешних властей: по ее мнению, обязательный перевод отопления на экологически чистые источники энергии ударит по доходам населения. По словам политика, многие граждане в Германии не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правую "Альтернативу для Германии". Именно это якобы побудило Вагенкнехт к созданию новой политической силы.