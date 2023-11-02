Белый дом утверждает, что интервью Залужного указывает на важность поддержки Киева

В ведомстве не стали комментировать при этом перспективы перехода к мирным переговорам

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Американская администрация утверждает, что интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного британскому журналу The Economist свидетельствует о необходимости сохранения поддержки Киева Соединенными Штатами и Западом в целом, не комментируя при этом перспективы перехода к мирным переговорам.

"Мы, безусловно, дадим украинским лидерам возможность говорить о своем прогрессе или его отсутствии. Говорить про такое - это действительно их дело", - заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Это [интервью] подчеркивает, насколько важным является то, чтобы мы продолжали поддерживать Украину", - считает представитель Белого дома. Он оставил без ответа вопрос о том, не пробуждают ли нынешние высказывания Залужного "большего аппетита к переговорам" об урегулировании украинского кризиса.

Залужный заявил The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик. Он признал, что, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет".