Эксперты ООН считают, что палестинцы подвергаются угрозе геноцида

В распространенном в Женеве заявлении они призвали Израиль и его союзников "согласиться на немедленное прекращение огня"

ЖЕНЕВА, 2 ноября. /ТАСС/. Эксперты ООН считают, что палестинцам угрожает геноцид. В распространенном в Женеве заявлении они призвали Израиль и его союзников "согласиться на немедленное прекращение огня".

Время для предотвращения геноцида и гуманитарной катастрофы в секторе Газа истекает, констатировали авторы заявления. "Мы по-прежнему убеждены, что палестинский народ подвергается серьезному риску геноцида", - отметили эксперты. По их мнению, союзники Израиля "тоже несут ответственность [за происходящее]" и должны предпринять шаги для предотвращения "его катастрофического курса".

Эксперты осудили авиаудары Израиля по лагерю беженцев Джабалия на севере Газы, расценив их как нарушение международного права и военное преступление. "Израильский авиаудар по жилому комплексу в лагере беженцев Джабалия является грубым нарушением международного права и военным преступлением. Нападение на лагерь, в котором укрываются гражданские лица, в том числе женщины и дети, представляет собой полное нарушение правил соразмерности и различия между комбатантами и гражданскими лицами", - говорится в документе. Авторы заявления призвали Израиль и его союзников "согласиться на немедленное прекращение огня".

Подписи под документом поставили семь экспертов Совета ООН по правам человека. Среди них спецдокладчик по вопросу о правах человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанезе и спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Ирен Хан.